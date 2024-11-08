России нужен отдельный закон о судостроении, который зафиксирует особенности управления этой отраслью. С такой инициативой в беседе с журналистами выступил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым разработать проект федерального закона «О судостроении». В нем должны быть регламентированы единые принципы управления судостроительной отраслью, учитывающие особенности проектирования, проведения технической экспертизы, а также ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов», – цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее помощник президента поддержал создание судостроительной верфи в Мурманской области.

Как напоминают «Вести», в середине марта текущего года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости строить дополнительные верфи и развивать судостроение на Дальнем Востоке, исходя из интересов страны, хотя, отметил он, дешевле и проще это делать в европейской части.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube