США сняли санкции с 11 российских банков в своих интересах

Минфин США временно разрешил сделки в сфере энергетики с 11 российскими банками, находящимися под санкциями. Послабления продлятся до 30 апреля, после чего ограничения могут ужесточить.

Минфин разрешил расчеты с Банком России, Национальным клиринговым центром, Сбербанком, Внешэкономбанком, Росбанком, ВТБ, Альфа-банком, банками «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанком, их дочками и подконтрольными структурами с долей от 50%. Из-под запрета вывели сделки по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, включая возобновляемые источники энергии.

Частичная отмена санкций вызвана желанием Вашингтона подстраховаться от перебоев с топливом в самый энергозатратный зимний период. Это поможет сдержать цены на энергию и инфляцию в целом, передает РИА Новости.

Эксперты спрогнозировали, что политика Дональда Трампа после возвращения в Белый дом укрепит курс доллара, но вряд ли приведет к отмене санкций против России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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