Перспектива победы Трампа: сохранение санкций против России, удар по Китаю и укрепление доллара

Политика Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США наверняка укрепит курс американского доллара, станет хорошим подарком для рынка криптовалют, но окажет раздражительный эффект на Китай и не приведет к отмене санкций против России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

«Если смотреть через призму первого срока президентства Трампа, то по ряду вопросов он будет более активен в части дипломатического решения проблем. В частности, это касается ирано-израильского кризиса. Наверняка приложит усилия в решении конфликта на Украине. Однако, не думаю, что он будет снимать ограничения и санкции с России», – отметил эксперт.

При этом, как считает Алиев, это не означает, что волатильность на мировых рынках будет низкая. «Наоборот, волатильность может даже вырасти. Его мягкий подход к вопросам экологии и налогообложения нефтяников может активизировать добычу нефти в США. Нефть на этом фоне не стоит ждать на высоких уровнях. Пока прогноз цен «черного золота» $60-70 за баррель. Политика ограничения на иранскую нефть может быть продолжена», – уточнил он.

Вместе с тем, по его оценке, Трамп наверняка окажет раздражительный эффект на Китай, так как возможно его политика приведёт к росту экспортных пошлин на товары из КНР. Но одновременно его победа «будет хорошим подарком для крипторынка», отметил экономист.

«Касательно курса доллара, то политика Трампа приведёт к укреплению американской валюты на глобальном рынке. Рост доходности гособлигаций США говорит о том, что Трамп будет держать процентные ставки на высоком уровне, что окажет поддержку доллару», – заключил Алиев.

Москва, Анастасия Смирнова

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