В Европе хотят повысить пошлины на товары из России

Государства Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. Об этом говорится в сообщении МИД Швеции.

«Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары», – сказано в сообщении ведомства, которое цитирует «Прайм».

Недружественные России государства надеются, что повышение импортных пошлин способно нанести ущерб экспорту из РФ в ЕС и ограничить финансирование, используемое в конфликте на Украине.

Стокгольм, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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