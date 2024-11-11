Глава Курской области оценил затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ

Затраты на восстановление инфраструктуры в Курской области, пострадавшей после вторжения украинских войск, превысят 700 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов во время оперативного совещания.

«Где шли боевые действия либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области – более 700 млрд», – цитирует слова губернатора портал Kurskcity.ru.

Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе продолжаются бои. С начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, а также десятки другой военной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube