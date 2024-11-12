Крупнейший производитель молока в России повышает цены на продукцию

Крупнейший производитель питьевого молока в России компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на продукцию с 1 ноября. Цены вырастут на 3,4%, сообщают «Ведомости».

Газета отмечает, что ранее уведомления о повышении цен на молочную продукцию разослали еще несколько крупных участников рынка. Так, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов увеличила компания «Экомилк» – на 10%.

В своем письме повышение цен «Вимм-билль-данн» объясняет ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко из-за «внешних факторов». Среди них указываются рекордные оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. «Экомилк», в свою очередь, ссылалась на «прогрессирующий рост» стоимости сырья и затраты на упаковку, запчасти и логистику.

По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное молоко выросли на 0,9% и на столько же – на стерилизованное. С начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное – на 14,3%.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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