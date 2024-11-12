В ЕС намерены отдать Киеву замороженные активы России, если «что-то осталось»

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в декабре займет пост глава евродипломатии, заявила о возможности отдать Киеву замороженные российские активы на $300 млрд под предлогом необходимости восстановления Украины.
В интервью западным СМИ, Калас согласилась, что «у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», но при это подчеркнула, что у Украины тоже есть якобы «законные» претензии к Москве.
Экс-премьер Эстонии также отметила, что у России может появиться возможность затребовать обратно эти активы в рамках урегулирования, но при этом выразила сомнение, что с учетом происходящего там «что-то осталось».
Ранее Москва неоднократно заявляла, что будет расценивать конфискацию своих активов как воровство, на которое последует жестский ответ.
Брюссель, Светлана Антонова
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