Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в декабре займет пост глава евродипломатии, заявила о возможности отдать Киеву замороженные российские активы на $300 млрд под предлогом необходимости восстановления Украины.

В интервью западным СМИ, Калас согласилась, что «у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», но при это подчеркнула, что у Украины тоже есть якобы «законные» претензии к Москве.

Экс-премьер Эстонии также отметила, что у России может появиться возможность затребовать обратно эти активы в рамках урегулирования, но при этом выразила сомнение, что с учетом происходящего там «что-то осталось».

Ранее Москва неоднократно заявляла, что будет расценивать конфискацию своих активов как воровство, на которое последует жестский ответ.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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