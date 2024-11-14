Около половины скидок на распродажах в России оказались фальшивкой

Около половины скидок, которые предлагают продавцы в день распродаж, оказались фейковыми. Об этом рассказали участники рынка и эксперты. Чаще всего за несколько дней до акции компании повышают цены, а затем снижают их до медианного уровня.

Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия «11.11», стартовавшего в понедельник, пытаются предложить покупателям фальшивые скидки, пишут «Известия». По словам представителей торговых площадок, объемы подобных махинаций по сравнению с прошлым годом выросли. По оценке аналитиков, перед распродажами завышаются цены в 50-65% предложений. Подобным злоупотребляют не только мелкие торговцы, но и крупные розничные офлайн-сети.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже – до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки. Кстати, электроники это касается не в первую очередь – манипулировать пытаются со скидками на такие товары, как, например, кофе», – рассказали эксперты.

Торговые площадки пытаются бороться с этими злоупотреблениями – в частности, используя искусственный интеллект и другие аналитические инструменты. За корректностью всех назначенных скидок следит особый алгоритм. Сервис исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в 2024 году в ходе распродажи «11.11» повысилась как медианная цена покупок в ряде товарных категорий, так и их количество. Средняя стоимость заказа выросла на 5-8%, а число покупок увеличилось на 15-17%. Лидерами онлайн продаж стали, как и в прошлом году, такие категории, как электроника, одежда и товары для дома.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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