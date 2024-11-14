В России начались массовые проверки центров сертификации

В России стартовали масштабные проверки центров сертификации. Представители Роскачества под видом производителей и импортеров проверят все 90 работающих в РФ компаний, которые исследуют безопасность товаров легкой промышленности. Об этом пишут «Известия».

Проверки коснутся всех этапов работы центров сертификации: как они проводят отбор проб, лабораторные испытания, инспекцию производственных мощностей и так далее. Роскачество будет проводить так называемые слепые контрольные закупки – под видом обычного производителя сотрудники организации воспользуются услугами таких центров, чтобы получить разрешительные документы на товары.

Во время своих исследований Роскачество сталкивается со случаями нарушения обязательных требований. Производители чаще снимают товар с полок, но возникает вопрос, как такая продукция получила сертификат и положительный протокол испытаний.

Массовые проверки проходят на фоне скандала, прогремевшего этим летом. Тогда компании удалось получить сертификат качества несуществующих кроссовок, созданных в виртуальной реальности. Таким образом, выяснилось, что некоторые центры сертифицируют любой товар, даже не требуя образцы продукции и не проводя ее испытаний.

В Минпромторге позитивно оценили проверки Роскачества. В ведомстве считают, что это положительно отразится на всей системе организации разрешительной деятельности. Проверки должны завершиться к февралю 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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