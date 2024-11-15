Россия может ввести запрет на импорт семян из недружественных стран

В России хотят запретить ввоз некоторых семян из недружественных стран. По мнению экспертов, это позволит поддержать темпы развития российской селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продбезопасности.

Минсельхоз рассматривает возможность запрета на импорт семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, пишут «Известия». Сегодня размер разрешенных квот по ввозу семян этих культур один из самых больших – по первой культуре он составляет 7 тыс. т, а по второй – 4,4 тыс. т. Запрет не коснется лишь высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы, но квоты на них незначительны. Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

«В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», – рассказал изданию представитель Минсельхоза.

В прошлом году правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в объеме 33,1 тыс. т. Помимо семян кукурузы и подсолнечника они касались картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, соевых бобов и сахарной свеклы. Срок действия ограничений вводился до конца 2024-го.

Общий объем квот был рассчитан Минсельхозом «исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян». Сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты на кукурузу и подсолнечник. Эта мера позволит существенно поддержать темпы развития суверенной селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продовольственной безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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