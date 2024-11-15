Франция, Венгрия и Испания стали лидерами по закупкам газа из России

Франция, Венгрия и Испания закупили российского газа больше других европейских стран в январе-августе 2024 года. Объемы импорта в три эти страны составили 4,9 млрд евро, следует из данных Евростата.

Общий объем продаж «голубого топлива» из России в Европу составил 9 млрд евро, из которых 4,6 млрд евро пришлись на трубопроводный газ. Франция купила российского газа на 1,9 млрд евро, нарастив закупки на 30%. Венгрия почти на столько же сократила закупку газа и вышла на уровень 1,6 млрд евро. На третьем месте по объемам импорта топлива оказалась Испания – 1,4 млрд евро.

Италия купила российского газа на 1,3 млрд евро, Греция – на 919 млн, Словакия – на 800 млн, Бельгия – на 709 млн, приводит данные агентство «Прайм».

Сербия предупредила страны Европы, что вскоре им придется стоять в очереди за российским газом. Это случится, когда США сократят поставки своего сжиженного газа.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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