Президент Сербии предупредил Европу о будущих очередях за российским газом

Европейские государства, которые переориентировались на покупку сжиженного природного газа из США, скоро придется просить природный газ у России, когда Вашингтон сократит поставки «голубого топлива».

Об заявил президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Баку.

«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», – заявил Вучич, слова которого цитирует РИА «Новости».

Напомним, в текущем году истекает срок контрактов на транзит российского газа в Европу через Украину. В Брюсселе неоднократно заявляли, что страны ЕС переориентировались на другие источники получения «голубого топлива».

Между тем, как сообщал «Новый День», в европейской прессе вновь появились пессимистичные публикации о перспективах приближающейся зимы. Как полагают аналитики, в случае сильного похолодания возможен как дефицит газа, так и рекордный рост цен на «голубое топливо».

Баку, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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