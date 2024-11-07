В ожидании зимнего коллапса: в Европе опасаются дефицита газа

В европейской прессе вновь появились пессимистичные публикации о перспективах приближающейся зимы. Как полагают аналитики, в случае сильного похолодания возможен как дефицит газа, так и рекордный рост цен на «голубое топливо».

«На данный момент газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», – сказал один из трейдеров британской газете Financial Times, публикацию которой цитирует РБК.

Собеседники издания обратили внимание, что часть рисков связана с завершением контракта на транзит российского газа через Украину. Кроме этого, европейским странам также может потребоваться экспортировать газ на Украину, поскольку стране может понадобиться помощь из-за повреждений энергоинфраструктуры.

Еще один риск – ограниченное предложение СПГ на мировых рынках. Как отмечает газета, это означает, что Европе придется конкурировать за СПГ с Азией, а значит цены на сжиженный газ еще вырастут.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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