Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть санкционный режим в отношении России. По мнению политика, это самая значимая мера, которая поможет вернуть европейскую промышленность на конкурентноспособный уровень.

На неформальном саммите в Будапеште 8 ноября страны ЕС приняли Декларацию о конкурентоспособности Европы. Но пока промышленность в ЕС платит за газ и электричество в несколько раз больше, чем в США и Китае. Иностранные компании изначально поставлены в более выгодные условия, что подрывает конкурентоспособность Евросоюза, отметил венгерский премьер.

Он назвал плохими некоторые решения по санкциям против России, которые обернулись против самой Европы.

«Были приняты решения, которые оказались плохими. Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», – сказал Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

Напомним, в Сербии предупредили, что странам ЕС придется стоять в очереди за российским газом, когда Штаты сократят поставки СПГ.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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