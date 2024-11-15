Росрыболовство: ряд стран пытается убить крилевый промысел в Антарктике

Промысел криля в Антарктике для российских рыболовов находится под угрозой. Несколько стран безосновательно пытаются создать морские охраняемые районы. Об этом сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, в настоящее время в Антарктике есть серьезные технологические и политические моменты, которые мешают рыбакам. Ряд стран пытается, «мягко говоря, убить крилевый промысел».

«То есть идет целенаправленная вещь – создание именно в районах крилевого промысла морских охраняемых районов, причем без какого-либо научного обоснования. Активно продвигается эта идея, – сказал Соколов. – И плюс пытаются ввести ограничения, которые вообще сделают экспедиционный промысел неэффективным».

Идею ограничений продвигают, в первую очередь, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, а также США. Замглавы Росрыболовства отметил, что проблема касается не только российских рыбаков, но и представителей Китая и Норвегии. «То есть ситуация там очень тяжелая», – подчеркнул Соколов.

Российские рыбаки вышли на промысел криля в Антарктике весной этого года после длительного перерыва. Проект возобновления добычи антарктического криля российскими рыбодобытчиками и строительства крилеловов заложен в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Кроме того, в добыче криля в Антарктике активно участвуют Норвегия, Китай, Чили, Южная Корея.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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