Выдача автокредитов в России упала на 37 процентов

В России в октябре на 37 процентов по сравнению с сентябрем упала выдача автокредитов, сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего за месяц было выдано более 86 тысяч ссуд на общую сумму 123 млрд рублей.

Согласно данным ОКБ, средний размер автокредита в октябре вырос до 1,44 млн рублей, а срок погашения увеличился до 5 лет и 10 месяцев. Средний уровень полной стоимости автокредитов превысил 23%, отметили в организации. Уточняется, что доля кредитов на покупку новых автомобилей сократилась до 66% в октябре по сравнению с 72% в сентябре.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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