Выдача потребительских кредитов в России в октябре упала на 20 процентов

Количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 года – 2,64 млн). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

При этом, по данным НБКИ, выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращение выдач составило 25% (в январе 2024 года было выдано 2,81 млн потребкредитов).

Объем выданных потребкредитов также снизился в октябре 2024 года и составил 320,8 млрд рублей. За месяц этот показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было отмечено в Москве (124,5 тыс.), Московской области (102,3 тыс.), Краснодарском крае (82,7 тыс.), а также в Свердловской (69,7 тыс.) и Ростовской (68,4 тыс.) областях.

При этом, по данным НБКИ, наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22% соответственно.

«Осенью сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении, цитируемом ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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