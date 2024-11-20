В России почти втрое снизилось производство лососевой икры

В России в 2024 году почти втрое снизилось производство красной икры. Так, за десять месяцев 2024 года было произведено 10 тыс. т натуральной лососевой икры, а в аналогичный период в 2023 году было произведено 29 тыс. тонн икры, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Также сократилось производство структурированной икры (икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок) – на 5,5%, до 433 тонн. Резко упал и выпуск имитированной красной икры (изготавливается из водорослей, рыбного бульона и специальных добавок) – на 24%, до 544 тонн.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры причиной сокращения производства натуральной красной икры назвали снижение добычи. В 2023 году было добыто 608 тыс. тонн лососевых видов рыб, в 2024-м – на 62% меньше, 230 тыс. тонн.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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