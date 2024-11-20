Отпускные цены на говядину выросли до рекордных отметок

В России выросли отпускные цены на говядину. За килограмм мяса в ноябре просили рекордные 700 рублей. Для сравнения, в 2022 году производители реализовывали говядину за 520 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ). По данным издания, поставщики объяснили подорожание ростом отпускных цен на белорусских заводах.

«Предприятия республики являются крупными поставщиками говядины в Россию. С 11 по 17 ноября стоимость товара для мясоперерабатывающих предприятий достигла рекордных за три года 700 рублей за килограмм», – говорится в публикации.

Газета отмечает, что для конечных продавцов стоимость говядины выросла в среднем на 13 процентов с начала года. При этом ждать отката в цене не стоит.

«В России имеет место быть снижение маточного поголовья крупного рогатого скота. Тренд наблюдается последние семь лет. К 2030 году численность КРС может упасть до 2,1 миллиона голов», – пояснил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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