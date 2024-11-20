Британский бизнес использует заморские территории для обхода антироссийских санкций

Бизнес Великобритании нашел способ обхода санкций против России. В схеме используются компании, зарегистрированные на британских заморских территориях. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, британские компании в 2024 году экспортировали в Россию подсанкционные товары на 134 млн долларов. Бизнесмены используют подставные фирмы, зарегистрированные на заморских территориях. Отсутствие открытых записей о собственности в этих регионах затрудняет попытки установить, кто причастен к таким поставкам.

Британское правительство запретило поставлять в Россию военные товары, товары двойного назначения или предметы роскоши. Таким образом, Лондон надеется надавить на Москву и ограничить доступ российской экономики к высококлассным технологиям.

В статье также отмечается, что использование подставных компаний для нарушения санкций в Великобритании не ограничивается заморскими территориями. Фирмы с массовыми регистраторами и адресами офисов в Лондоне и Эдинбурге также используются для торговых поставок в Россию.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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