Ford объявил о сокращениях персонала в Европе

Американская компания Ford Motor планирует уволить около 4 тысяч сотрудников в Европе до конца 2027 года. Речь идет о сокращении штата на 14%.

Как говорится в пресс-релизе Ford, планируемые меры затронут порядка 2,9 тысяч рабочих мест в Германии, 800 в Великобритании и 300 в остальных странах. Кроме того, компания намерена снизить производство электромобилей брендов Explorer и Capri на заводе в Кельне, уточняет «Интерфакс».

Ранее крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen заявил о планах закрыть не менее трех заводов, а также уволить десятки тысяч сотрудников и принять дополнительные меры по сокращению расходов в Германии в рамках более глубокой, чем ожидалось, реорганизации бизнеса.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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