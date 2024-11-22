Белоруссия повысила цены на ряд продуктов для России

Белоруссия повысила минимальные цены на некоторые виды сыров, продаваемых в Россию. Постановление белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, начнут действовать с 22 ноября. Так, сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать в Россию дешевле 340 рублей, их минимальная цена поднялась на 10 рублей. Другие виды сыров подорожали на ту же величину: жирностью 45% и ниже – до 455 рублей, жирностью выше 45% – до 465 рублей.

Индекс продовольственных цен FAO в октябре достиг рекордных 127,4 пункта. По молочной продукции показатель поднялся до 139,1 пункта на фоне сезонного сокращения надоев, что повлияло на запасы сыра и сливочного масла.

Минск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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