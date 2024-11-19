Темпы роста мировых цен на продукты достигли рекорда

Индекс продовольственных цен FAO за месяц вырос на 2%и достиг рекордных 127,4 пункта. Заметнее всего в мире подорожали растительные масла и сахар, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).

Индекс в октябре вырос на 2,5 п. п. Более высоким показатель был в апреле 2023 года – 128,4 пункта. Индекс цен на растительные масла вырос на 7,3%, до 152,7 пункта, на сахар – на 2,6%, до 129,6 пункта. Показатель по зерновым увеличился на 0,8% и достиг 114,4 пункта, по молочной продукции – на 1,9%, до 139,1 пункта.

Индекс цен на мясо стал единственным, который не вырос. Он снизился на 0,3%, до 120,4 пункта. Эксперты объяснили это выросшим предложением на рынках в Западной Европе и ростом производства баранины в странах Океании. Стоимость мяса курицы на мировых рынках снизилась из-за высокого предложения стран-экспортеров.

Аналитики также отметили, что в Юго-Восточной Азии ожидается снижение объемов производства пальмового, подсолнечного и рапсового масел. Производство молочной продукции упало из-за сезонного сокращения надоев, а это повлияло на запасы сыра и сливочного масла. Цены на сахар растут на фоне риска неурожая в Бразилии из-за погодных условий. А подорожание нефти вызвало повышенный спрос на сахарный тростник для производства этанола.

В Госдуме предложили начинать проверку законности повышения цен на продукты с банкиров. Одной из причин подорожания там назвали высокие кредитные ставки и чрезмерные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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