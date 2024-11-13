Депутат Госдумы объяснил, почему растут цены на продукты

Проверку о завышении цен на социально-значимые продукты в России нужно начинать с банкиров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам, одной из причин подорожания являются высокие кредитные ставки, а также чрезмерные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

Депутат считает, что прокуратура, ФАС, Минпромторг, Минсельхоз с подключением парламентариев должны провести «разбор истинной причины повышения цен» не только на молоко, «но и на другие продукты, социально значимые сегодня для каждой семьи». «И начинать нужно с банкиров», – уточнил парламентарий, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

Нилов подчеркнул, что повышение в разы кредитной ставки для сельхозпроизводителя является одной из основных причин роста цен на продукты. «Возможность получения льготного кредита – она исчезла еще в августе месяце для большинства сельхозпроизводителей. Сегодня кредиты возможны только под 20 и больше процентов. Как можно говорить о том, чтобы цены не повышались?!..» – пояснил он.

Нилов также обратил внимание, что еще одна проблема заключается в завышении стоимости электроэнергии для сельхозпроизводства. «Я устал уже говорить здесь о том, что производство электроэнергии у нас, допустим, рубль-два, а цена тарифа для сельхозпроизводителя 10-12… Ну, где здесь можно говорить о том, чтобы цены держались, снижались, если это самая высокая цена электроэнергии в России?! И она почему-то для агрария и сельхозпроизводителей… Для майнеров и строителей, и промышленности, и органов различных государственных структур, и развлечений, торговли в полтора-два раза меньше. Вот сюда, товарищи прокуроры, обратите наконец внимание, почему это происходит», – отметил депутат.

«Есть много других (причин) – посредников, перекупщиков, торговля, которые накручивают к отпускным ценам на молоко сотни процентов. Все это должно быть прекращено наконец вот этим прокурорским контролем, и тогда, может быть, мы и по остальным видам продуктов, а их немного, социальных, 30-40 наименований, мы увидим остановку роста цен, а возможно и снижение, так должно быть», – констатировал Нилов.

Напомним, накануне Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку повышения цен на молоко. По данным Росстата, с начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное – на 14,3%.

В то же время, как сообщал ранее «Новый День», самый значительной рост цен в России наблюдается сегменте продовольственных товаров. При этом сильнее всего дорожает плодоовощная продукция, стоимость которой за год увеличилась на 15,76%.

В частности, по данным Росстата на 5 октября, по сравнению с прошлым годом рекорд по повышению цен у картофеля (+164,14%), на втором месте – репчатый лук (+125,47%), на третьем – столовая свекла (+121,78%). В топ-5 самых подорожавших продуктов остаются также сливочное масло (+127,47%) и баранина, кроме бескостного мяса (+121,67%).

Москва, Светлана Антонова

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