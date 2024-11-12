Генпрокурор России инициировал проверку повышения цен на молоко

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Как говорится в официальном сообщении ведомства, с учетом особой социальной значимости продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.

«Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее сегодня стало известно, что крупнейший производитель питьевого молока в России компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на продукцию с 1 ноября.

По данным Росстата, с начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное – на 14,3%.

Москва, Светлана Антонова

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