Генпрокурор России инициировал проверку повышения цен на молоко

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Как говорится в официальном сообщении ведомства, с учетом особой социальной значимости продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.
«Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ранее сегодня стало известно, что крупнейший производитель питьевого молока в России компания «Вимм-билль-данн» уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на продукцию с 1 ноября.
По данным Росстата, с начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное – на 14,3%.
Москва, Светлана Антонова
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