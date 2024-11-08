Сильнее всего в России дорожают овощи

Самый значительной рост цен в России наблюдается сегменте продовольственных товаров. Как следует из обзора министерства экономического развития РФ, сильнее всего дорожает плодоовощная продукция, стоимость которой за год увеличилась на 15,76%.

В частности, по данным Росстата на 5 октября, по сравнению с прошлым годом рекорд по повышению цен у картофеля (+164,14%), на втором месте – репчатый лук (+125,47%), на третьем – столовая свекла (+121,78%).

В топ-5 самых подорожавших продуктов остаются также сливочное масло (+127,47%) и баранина, кроме бескостного мяса (121,67%).

В целом, как полагает Росстат, в годовом выражении инфляция на 5 сентября составила 8,53%. Продовольствие подорожало в среднем на 9,3%, непродовольственные товары – на 5,33%, а услуги – на 9,88%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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