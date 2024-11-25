ОАК уволила гендиректора «Яковлева» и управляющего директора «Туполева»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщила о перестановках в руководстве управления гражданскими программами. Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои должности. По словам одного из источников «Ъ» в авиапроме, господин Богинский уволен по указанию премьера Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Второй собеседник возражает, что уход может быть связан с его переходом в правительство. Андрей Богинский также покинет пост замгендиректора ОАК по гражданской авиации.

Управлять ПАО «Яковлев» будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Он будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев». Управление деятельностью АО «Туполев» будет выполнять заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Он также займет пост управляющего директора компании «Туполев». Господин Бобрышев уже возглавлял эту компанию в 2009-2013 годах.

«Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров»,– сообщила «Ъ» пресс-служба ОАК.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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