В Астраханской области и Калмыкии опять запретили ловить воблу

Министерство сельского хозяйства России запретило промышленный и любительский вылов воблы в границах Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2025 года. Как уточняет «Интерфакс», речь идет о лове в Каспийском море, в реке Волге и ее водотоках.

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы – в 6 раз, а за весь период наблюдений – более чем в 130 раз.

Ранее Минсельхоз запрещал вылов воблы в текущем году. Исключением стал период с 20 по 30 апреля.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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