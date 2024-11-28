Производители бытовой техники поднимают цены на 10 процентов

Иностранные и российские производители бытовой техники, в том числе Beko и Tefal, поднимают для торговых сетей цену на свои товары. В среднем она выросла уже на 10 процентов. Соответствующие уведомления получили некоторые торговые сети, сообщает «Коммерсант».

В частности, французская «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Rowenta, Krups) уведомила о повышении цен на 10% с 1 января 2025 года. Компания объяснила это «ростом стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличения стоимости оборотного капитала». IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) уведомила о повышении цен со 2 декабря, но не уточнила, на сколько.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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