Цены на кофе останутся рекордными и подрастут еще

Президент бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу спрогнозировал, что цены на кофе в 2025 году будут только расти. Нынешние цены отражают засуху в 2023 году, но и урожай 2025 года под вопросом.

Кардосу отметил, что подобного скачка цен не было в последние полвека. Ожидания по урожаю за прошлый год не оправдались из-за жары и отсутствия дождей. Но в последние месяцы во многих «кофейных» регионах засуха ужесточилась, что отразится в урожае 2025 года.

«То, что происходит, навредит напрямую урожаю следующего года, возможно, цены останутся чувствительными, потому что отрасль не сможет сразу принять на себя увеличение», – приводит его слова агентство «Прайм».

Кардосу предсказал дальнейшее повышение цен с января следующего года.

27 ноября биржевые цены на кофе популярного сорта арабика подскочили до рекордных 3,173 доллара за фунт или 6 995 долларов за тонну, чего не было с 1997 года. В ходе торгов стоимость тонны кофе поднималась до 7 006 долларов за тонну.

Рио-де-Жанейро, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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