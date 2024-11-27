Мировые цены на кофе взлетели до рекорда почти 30-летней давности

Биржевые цены на кофе популярного сорта арабика подорожали до самого высокого уровня с 1997 года. Стоимость мартовского фьючерса поднялась до $3,173 за фунт, что составляет примерно $6 995 за тонну.

Максимально в ходе торгов показатель достигал $7 006 за тонну, передает «Прайм».

Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну – впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 28%.

Причиной подорожания эксперты называют неблагоприятную погоду в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе в мире.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube