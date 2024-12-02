В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) подсчитали, сколько денег заработали производители оружия в 2023 году. Выяснилось, что рост доходов от продажи вооружений наблюдался во всех регионах мира. При этом американские компании получили около половины из общемировой прибыли.

«В 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний – производителей оружия от продажи их продукции и предоставления связанных с этим услуг выросли до $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022-м», – пишет РБК со ссылкой на исследование «100 крупнейших компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг за 2023 год».

Совокупные доходы 42 компаний из топ-100, относящихся к Северной Америке (США и Канада), выросли на 2,4%, до $318 млрд. В США расположена 41 компания, суммарно в 2023 году они заработали $317 млрд (+2,5%) – это 50% общемировых доходов от продажи оружия. Однако доходы двух крупнейших американских компаний – Lockheed Martin и RTX – сократились на 1,6 и 1,3% соответственно.

Наиболее заметный скачок аналитики зафиксировали в России и на Ближнем Востоке – +40 и +18% соответственно. Такая динамика отражает большой спрос на оружие и военную технику, который продиктован обострением глобальной геополитической напряженности, поясняют эксперты. В 2023 году рост доходов наблюдался у 73 компаний из 100, в то время как в 2022-м это касалось 47 компаний.

Европейские компании получили 21% от общемировых доходов. 27 производителей увеличили прибыль на 0,2%. Доход единственной в списке компании с Украины – JSC Ukrainian Defense Industry (бывший «Укроборонпром») – вырос на 69% и составил $2,2 млрд.

В список вошли две российские компании – «Ростех» и Объединенная судостроительная корпорация, которые заняли седьмое и 41-е места соответственно. «Ввиду общей непрозрачности представленные здесь данные призваны дать лишь общий обзор, а не подробное представление о текущем состоянии российской военной промышленности», – отмечают аналитики. Доход двух российских корпораций в 2023 году эксперты оценили в $25,5 млрд, что на 40% больше, чем в 2022-м.

В список попали девять корпораций из Китая – в сумме у них $103 млрд (или 16% от общемировых доходов), что ставит КНР на второе место по этому показателю после США. Три компании из Индии нарастили свои доходы на 5,8%, до $6,7 млрд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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