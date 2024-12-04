Долги россиян за электроэнергию выросли до 345 млрд рублей

В России продолжается рост задолженности по оплате электроэнергии. За 2024 год долг вырос на 7% и достиг 345 млрд рублей. Значительная часть долгов приходится на просрочку более одного месяца, а основные неплательщики – население и муниципальные организации.

«Задолженность потребителей за электричество с 1 января по 1 октября 2024 года выросла на 7% и составила 344,9 млрд рублей. Причем размер просрочек на месяц и более составил 219 млрд рублей – это +19,3 млрд (10%) к концу 2023 года», – пишут «Известия».

Больше всего должников живет в Центральном и Приволжском федеральных округах, а дольше всего оплату задерживают на Севером Кавказе, где задолженность по оплате поставленной электроэнергии составляет в среднем почти шесть месяцев, говорится в документах Минстроя.

Впрочем, подготовится к отопительному сезону долги не помешали, 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к работе зимой. Это компании генерации, электрических сетей и оперативно-диспетчерского управления – практически все они функционируют исправно.

Долги за уже поставленную электроэнергию создают риски для инфраструктуры, которая лишается нужных средств для модернизации, говорят в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Сейчас она нуждается в нескольких триллионах, «застрявшие» средства могли бы частично компенсировать потребности компаний, средства можно направить на заработные платы работникам, расходные материалы и инвестиционные проекты.

Получить долги от физических лиц возможно с помощью механизмов отключения граждан за неуплату по счетам за электричество. Однако основные сложности возникают с бюджетными организациями, остановить подачу электроэнергии в которые невозможно. Основной прирост задолженности наблюдается по группе промышленных потребителей, ЖКХ и бюджета.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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