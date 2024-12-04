Российские аграрии впервые застраховали около 1 миллиона гектаров посевов

Четыре региона России впервые суммарно застраховали около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года. Об этом сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

«Впервые в четырех регионах РФ застраховано около 1 миллиона гектаров посевов под урожай 2024 года (Омская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края), в 19 регионах охват превысил 25%. Наибольший охват: Забайкальский край (66%), Омская (41%) и Тамбовская (37%) области. В топ-5 регионов по застрахованной площади также входит Волгоградская область», – рассказал глава НСА Корней Биждов.

Кроме того, в 24 регионах застраховано уже не менее половины поголовья скота. Наибольший охват наблюдается в Тамбовской (99,5%), Ленинградской (94%), Брянской (86%) и Липецкой (86%) областях, а также в Республике Бурятия (85%), передает «Прайм».

По словам Биждова, на 1 ноября 2024 года с начала года страховые выплаты аграриям России составили 5,1 млрд рублей с господдержкой, еще 600 млн пришлось на программы без господдержки. Выплаты по программам с господдержкой были осуществлены в 29 регионах РФ, в том числе по ЧС было выплачено 1,25 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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