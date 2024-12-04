ФАС предупредила торговые сети о предновогодних наценках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предупреждением о недопустимости необоснованного повышения цен на товары в период повышенного спроса перед новогодними праздниками. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующая информация направлена в сети группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О'кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».

При этом в ФАС предупредили, что при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать нарушения.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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