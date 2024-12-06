В России запретили мандарины из Абхазии – Бганба

Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба в комментарии «Интерфаксу». По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.

Между тем Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз в Россию мандаринов из Абхазии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – подтвердили РБК в Россельхознадзоре.

Экспорт мандаринов в РФ является основным источником заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти в Россию до 36 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.

Сухум, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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