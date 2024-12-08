США резко нарастили импорт шоколада из России

Поставки российского шоколада в США увеличились до максимального уровня с января 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Так, в октябре российские продажи увеличились в 3,4 раза за месяц и в 2,5 раза за год – до $381 тысячи. Это стало наибольшим объемом поставок с января 2022 года.

Всего за десять месяцев текущего года США ввезли из России шоколада на $2,1 млн, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили ввоз этого десерта из других стран на 20% – до исторического максимума в $4 млрд. Главными являются Канада, которая увеличила поставки на треть – до $2,2 млрд, Мексика с ростом экспорта на 17% – до $580 млн, а также Бельгия с увеличением продаж на 15% – до $192 млн.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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