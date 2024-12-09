С 1 января минимальная цена на сигареты поднимется до 135 рублей

С 1 января 2025 года минимальная цена на сигареты в России будет индексирована на 4,6%. Минимальная стоимость пачки сигарет повысится со 129 рублей до 135 рублей. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина на межрегиональном форуме «Дни ритейла в Сибири», передает «Интерфакс».

Минимальная цена на сигареты рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Ставка акциза на сигареты в следующем году составит 2945 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости. В 2024 году акциз составляет 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube