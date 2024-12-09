В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Президент Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 30 суток. Из документа следует, что в Приднестровье сложилась критическая ситуация с обеспечением энергоресурсами, в том числе природным газом.

Решение принято, как говорится в указе, «в связи с чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением (прекращением) поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях недопущения критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах и обеспечения оперативной реализации мероприятий, направленных на устранение обстоятельств, создающих реальную угрозу жизнедеятельности населения и государства».

Стоит отметить, что Молдавия также готовится к экстренным мерам в связи с остановкой транзита российского газа через Украину.

Тирасполь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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