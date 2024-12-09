российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2024, 20:29 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Германии сотрудники Volkswagen начали новую забастовку

На девяти заводах автоконцерна Volkswagen в Германии началась вторая предупредительная забастовка в знак протеста против сокращения персонала и производства.

В рамках акции работа на предприятиях будет останавливаться на 4 часа в каждую смену. На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. По данным издания Handelsblatt, которые приводит «Прайм», только из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время акции на прошлой неделе концерн потерял прибыль в размере около 40 тысяч евро в минуту.

Напомним, в конце октября руководство Volkswagen заявило, планирует закрыть не менее трех заводов, а также уволить десятки тысяч сотрудников и принять дополнительные меры по сокращению расходов в Германии.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Карлсон расспросил Лаврова, в Париже свергли правительство, Сеул упал в политический кризис – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России / Во Франции 200 000 французов вышли на протесты / Орбан назвал ошибкой отказ Киева от договора с Москвой в 2022 году / Пушков назвал Бербок невеждой после фразы о населении Европы / ЕС намерен утвердить 15-й пакет санкций до конца года / Политический кризис во Франции: Макрон выбирает нового премьер-министра / Россия закроет Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа,