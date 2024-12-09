В Германии сотрудники Volkswagen начали новую забастовку

На девяти заводах автоконцерна Volkswagen в Германии началась вторая предупредительная забастовка в знак протеста против сокращения персонала и производства.

В рамках акции работа на предприятиях будет останавливаться на 4 часа в каждую смену. На прошлой неделе около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. По данным издания Handelsblatt, которые приводит «Прайм», только из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время акции на прошлой неделе концерн потерял прибыль в размере около 40 тысяч евро в минуту.

Напомним, в конце октября руководство Volkswagen заявило, планирует закрыть не менее трех заводов, а также уволить десятки тысяч сотрудников и принять дополнительные меры по сокращению расходов в Германии.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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