Конфеты и вафли подорожают в декабре на 10-20 процентов

Шесть производителей кондитерских изделий в России уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию в декабре. Об этм со ссылкой на копии писем сообщает газета «Коммерсант».

Рост цен объясняется ослаблением рубля, а также повышением стоимости ингредиентов, в том числе какао, растительных масел и яблочной продукции. В результате себестоимость производства увеличилась на 28%, что вынудило компании пересмотреть отпускные цены.

Согласно уведомлению, БКК «Коломенский» планирует увеличить цены на вафельные изделия и конфеты, а компания Konfesta запланировала подорожание конфет на 20 процентов. Производитель Strock сообщил о повышении цен на конфеты, ирис и карамель в диапазоне от 10 до 15 процентов. Компании «Акконд» и «Славянка» также уведомили ритейлеров о предстоящем увеличении стоимости своей продукции, но не раскрыли детали.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube