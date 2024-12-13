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Пятница, 13 декабря 2024, 10:52 мск

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Российские банки задирают ставки по ипотеке до 100 процентов

Российские банки начали искусственно задирать ипотечные ставки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, в некоторых случаях показатели могут достигать 100 процентов.

По словам чиновника, кредитные организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос.

При этом дополнительная часть кредита к льготной программе оформляется по рыночным условиям, ставка по которым бывает крайне завышена. Так, зафиксированы случаи, когда часть комбинированного кредита (когда одна его часть оформляется по льготной программе, а другая – по рыночной) обходится заемщикам в 100 процентов.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная – по 6%", – подчеркнул Чебесков.

Факт распространения «недобросовестных практик» подтвердили и в пресс-службе ЦБ.

Конкретных примеров банков, которые идут на такие ухищрения, «Известия» не приводят.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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