Росстат подтвердил снижение темпов роста ВВП России

Росстат подтвердил собственную предварительную оценку роста ВВП России на уровне 3,1% в годовом выражении в третьем квартале текущего года. Об этом говорится в отчете статистического ведомства.

Для сравнения: во втором квартале 2024 года рост ВВП в годовом выражении составил 4,1%, в первом квартале – 5,4%, что свидетельствует о постепенном снижении темпов развития.

Росстат также подтвердил рост ВВП за январь-сентябрь 2024 года на 4,2%. «Объем ВВП за январь-сентябрь 2024 г. составил в текущих ценах 139 100,4 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2023 г. составил 104,2%», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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