Клиентам банков в РФ начали резко сокращать лимиты по кредитным картам

Клиенты банков в России столкнулись с резким сокращением лимитов по кредитным картам без предупреждения. Лимиты могут быть урезаны в несколько раз или вообще обнулены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опубликованные жалобы клиентов кредитных организаций.

Как отмечает издание, число подобных случаев увеличилось в ноябре-декабре этого года, следует из данных с форума «Банки.ру». Как сообщали клиенты ВТБ, им снижали лимиты вдвое, в девять и даже в 20 раз. К примеру, одному из них кредитную сумму уменьшили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь рассказал, что ему обнулили лимит без предупреждения, но затем, по просьбе, вернули.

С наибольшими ограничениями сталкиваются клиенты с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

Банки ограничивают долю высокорискованных заемщиков из-за введенных Центробанков макропруденциальных лимитов (МПЛ) – предельной доли рискованных займов в структуре всех кредитов финансового учреждения. Иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой сейчас для банков затратно, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, финансовым организациям невыгодно держать кредитки с бесплатным периодом, когда ставки по потребительским займам превышают 30%.

Кредитным организациям проще сокращать размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за МПЛ, указал экономист Андрей Бархота. По словам эксперта, в условиях роста ставок по вкладам из-за высокой ключевой ставки банкам, чтобы компенсировать стоимость фондирования, приходится либо повышать комиссии за снятие наличных и переводы, либо ухудшать условия – например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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