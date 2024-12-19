Путин объяснил, почему растут цены на продовольствие

Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции назвал причины роста цен на отдельные продукты, в том числе на сливочное масло. Он связал повышение цен с ростом потребления, собранным урожаем, мировыми ценами на продовольствие и санкциями.

По словам главы государства, потребление мяса в России выросло вдвое за последнее время. Что касается молока, его производство тоже ежегодно растет, но растут и объемы его потребления – «не хватает его для того, чтобы производить масло», указал он. По словам Путина, он знает о росте цен на сливочное масло. «Сейчас 33-34%, в некоторых регионах, может, и больше», – сказал он. «Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», – объяснил Путин.

Президент в этой связи отметил, что необходимо усиливать работу в соответствующих отраслях.

Также на ситуацию повлияли рост мировых цен на некоторые продукты, урожай и в некоторой степени санкции, но они, по словам главы государства, не имеют ключевого значения. «Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей», – сказал Путин.

Глава государства признал, что рост цен – «это вещь неприятная и плохая на самом деле. «Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом», – подытожил Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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