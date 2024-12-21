Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной

Финальная рабочая неделя 2024 года в России будет шестидневной, она продлится с 23 по 28 декабря.

Напомним, что произошло это в связи тем, что постановлением правительства рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря. Таким образом, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января.

Предновогодний день 31 декабря стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Рабочий день 28 декабря сокращенным не считается, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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