Шольцу очень не понравилась идея Дуды потратить замороженные русские активы

Канцлер Германии Олаф Шольц и польский президент Анджей Дуда не смогли найти общий язык по вопросу замороженных русских активов. Поляк предложил их конфисковать и потратить – речь идет о сумме, эквивалентной €260 млрд, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков, – рявкнул Шольц на Дуду, напугав других присутствовавших лидеров, рассказали собеседники газеты. – Вы даже не используете евро!»

Идею поддержали США и Великобритания (соответственно, страны не из еврозоны), против нее выступили пользующиеся евро Германия, Франция и Италия.

Напомним, что 17 декабря «Блумберг» со ссылкой на источники сообщил, что решил изменить свой подход к замороженным российским активам и оценивает юридические и финансовые последствия такого решения. Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится наибольшая часть замороженных средств, отмечал, что не хотел бы, в случае принятия властями решения о конфискации, нести за это никакой ответственности.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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