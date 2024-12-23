Развлечения в России за год подорожали на четверть

В России за 2024 год выросла стоимость развлечений. Несмотря на подорожание, спрос на билеты на концерты, в театры и на выставки неуклонно растет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «Яндекс Афиши».

«Средний чек, куда часто входили сразу несколько билетов на развлекательные мероприятия, в 2024 году составил 3726 руб. Это на 25% выше, чем в 2023 году. Тогда, по сравнению с 2022 годом, средняя сумма выросла на 21%», – говорится в сообщении.

Самым дорогим развлечением стали новогодние мероприятия. Это обусловлено тем, что елки россияне посещают всей семьей. Средняя стоимость подобных походов выросла на 15% до 6050 руб.

Больше других подорожали билеты на выставки – средний чек в этом сегменте увеличился на 31% до 1453 руб. Билеты в кино выросли в цене на 22% до 894 руб., в театры – на 18% до 4151 руб., на спортивные мероприятия – на 17% до 1732 руб., на концерты – на 11% до 4907 руб.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга традиционно тратят на развлечения больше денег, чем жители регионов. При этом в столицах и мероприятия стоят в несколько раз дороже.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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