Правительство запретило майнинг в 10 регионах России

С 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года в 10 регионах России и на некоторых территориях будет запрещен майнинг криптовалют. Соответствующее решение утвердило правительство РФ.

Цель вводимых ограничений – сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности, передает ТАСС со ссылкой на кабмин. При этом список регионов, где будет запрещен майнинг, еще не окончательный и может корректироваться по итогам решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Согласно постановлению правительства, запрет на майнинг цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле (объединении майнеров) вводится в регионах Северного Кавказа (в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне), а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, в пики энергопотребления майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Это ограничение будет действовать в зимний период: в 2025 году – с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

Майнинг в России легализован с 1 ноября 2024 года. Для участия в добыче криптовалюты майнерам необходимо предоставить в Федеральную налоговую службу адреса криптокошельков. 1 ноября ФНС запустила сервис для внесения данных в реестр майнеров. Это обязательное требование для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Физическим лицам разрешено получать цифровую валюту в пределах 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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