В России не хватает около двух тысяч речных и морских грузовых судов Средний возраст водного транспорта в РФ составляет более 30 лет

В России растет потребность в пополнении грузового флота. Возраст судов растет, а новые спускают на воду гораздо реже, чем списывают старые. Сложившаяся ситуация делает заказ нового флота для большинства судоходных компаний невозможным без господдержки, пишет РИА «Новости».

«Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 года составляет около 1,4 тысячи единиц судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского», – говорится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании.

Темпы списания в морском флоте почти в два раза превосходят темпы строительства. При этом компенсировать дефицит фрахтом судов иностранных судоходных компаний практически невозможно из-за санкций.

«В части речных судов ситуация еще хуже: темпы списания грузового водного транспорта превосходят пополнение в 4,5 раза. Наиболее тревожная ситуация в сегменте буксиров, где объемы списания превосходили пополнения флота в 9 раз, и сухогрузов – в 5,4 раза», – отмечается в документе.

Кроме того, грузовой флот стремительно «стареет». Средний возраст морских судов в России составляет 26 лет, речных – около 40 лет. Нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 50-55% судов речного флота.

В настоящее время в РФ эксплуатируется около 11 тысяч речных судов и судов смешанного плавания. Капиталоемкость строительства судов, высокая стоимость кредитных ресурсов и длительные сроки окупаемости делают заказ нового флота для большинства судоходных компаний невозможным без господдержки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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